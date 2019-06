Juventus, torna di moda Isco e potrebbe spingere Dybala all'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus è pronta a tornare a muoversi per Isco, giocatore che già Allegri aveva richiesto e che adesso sogna anche il suo successore Sarri. Una trattativa complessa, che parte da una valutazione del giocatore da almeno 80 milioni di euro. Tanti, ma non troppi per un calciatore che fa la differenza e che stuzzica le fantasie dei dirigenti bianconeri.

Dybala verso Milano - Se la Juve dovesse riuscire davvero ad aprire una trattativa per lo spagnolo, si riaprirebbero anche i discorsi con l'Inter per un eventuale scambio tra la Joya e Mauro Icardi, che Conte non vorrebbe nemmeno vedere in ritiro. Suggestioni, per il momento, che però permettono ai bianconeri di sognare un attacco composto da Isco dietro a CR7 e a Maurito. A riportarlo è Il Corriere di Torino.