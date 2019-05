© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spunta anche la Juventus su Kieran Trippier del Tottenham. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'incontro di ieri tra Fabio Paratici e l'agente Franck Trimboli, potrebbe far tornare di moda il terzino inglese per i bianconeri, soprattutto se dovesse partire Joao Cancelo.

Concorrenza Napoli - Sul britannico c'è da tempo anche il Napoli, che lo vorrebbe per rinforzare le corsie laterali della difesa. Possibile che i due club italiani si possano sfidare in estate per arrivare allo stesso terzino, senza dimenticare però l'Atletico Madrid, da tempo sulle sue tracce.