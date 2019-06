Juventus, tra mercoledì e giovedì atteso l'annuncio di Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus tra mercoledì e giovedì potrebbe finalmente annunciare l'approdo in panchina di Maurizio Sarri. Le tempistiche saranno dettate dall'Inghilterra, col Chelsea che prima dovrà ufficializzare il ritorno di Frank Lampard e poi lascerà definitivamente partire il suo ex tecnico. Non ci sono dubbi sull'accordo tra le parti, con i Blues che non sono un ostacolo per i bianconeri ma un vero e proprio alleato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.