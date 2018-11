Juventus, tre club di serie A sulle tracce di Kean

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulla pagine di Tuttosport si parla del futuro del giovane attaccante della Juventus Moise Kean. Il club bianconero sta pensando ad un prestito secco per il classe 2000 (come successo l'anno scorso a Verona) o una cessione con diritto di recompra. In Italia Bologna, Sassuolo e Sampdoria lo vorrebbero già a gennaio, all'estero si è fatto il nome dell'Ajax.