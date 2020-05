Juventus, tre giovani talenti per arrivare a Tonali: il piano di Paratici

La Juventus non molla Sandro Tonali e pensa alla strategia per superare la concorrenza dell'Inter. L'idea è quella di inserire nell'accordo i cartellini di qualche giovane interessante che possa fare al caso dei lombardi, come per esempio quello di Hans Nicolussi Cavriglia che sta facendo benissimo in prestito al Perugia dopo l'esordio in A con Allegri. Poi c'è anche Idrissa Toure, che è una delle colonne della Juventus U23 in Serie C. Infine anche Luca Coccolo che si è alternato tra prima squadra e U23 e che piace molto agli osservatori di Cellino. A riportarlo è Tuttosport.