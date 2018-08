Juventus, tre ipotesi per Sturaro se salta il Watford

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto su Stefano Sturaro, centrocampista in uscita dalla Juventus. Il giocatore - si legge - è molto vicino al Watford. Se dovesse saltare l'affare con il club inglese per questione di tempo si aprirebbero tre scenari: permanenza alla Juve, trasferimento allo Sporting oppure prestito in Italia, con Atalanta, Genoa e Fiorentina interessate