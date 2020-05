Juventus, tre nomi per Chiesa. Alla Fiorentina saranno proposti Rugani, Mandragora e Romero

vedi letture

Il nome di Federico Chiesa continua a scaldare la Juve, che pensa ad un tris di nomi per un eventualmente scambio con la Fiorentina: Cristian Romero, centrale in prestito al Genoa che Fabio Paratici ha pagato circa 30 milioni poco meno di un anno fa potrebbe finire in viola con un corredo di cash per convincere Commisso. Alla Fiorentina, rivela il Corriere di Torino, saranno proposti pure Rolando Mandragora e Daniele Rugani, con quest’ultimo che interessa ai viola a prescindere dai discorsi su Chiesa