Juventus, tre nomi per la quarta punta: oltre a Milik e Llorente c'è anche Edouard

Sono tre le strade che la Juventus sta vagliando per regalare a Pirlo una nuova punta da aggiungere alla propria rosa. La prima porta all'affare low cost, ovvero a Fernando Llorente, pronto a liberarsi a zero dal Napoli e ovviamente interessato ad un possibile ritorno in bianconero. Conosce l'ambiente e non avrebbe pretese sul minutaggio. La seconda strada porta sempre al club azzurro e dunque a Milik. Acquistarlo per 15 milioni di euro sarebbe comunque un affare e il club ci sta pensando. Infine occhio alla suggestione straniera, con Edouard del Celtic che ha attirato lo sguardo interessato anche del Milan. Il costo è alto, 30 milioni, ma le qualità del calciatore 22enne sembrano poter valere l'investimento. A riportarlo è Tuttosport.