Juventus, troppi problemi per Khedira: possibile rescissione consensuale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sami Khedira potrebbe rescindere il contratto con la Juventus nel corso delle prossime settimane. Il giocatore viene da una stagione falcidiata dagli infortuni e il suo ingaggio dai 6 milioni netti a stagione pesa e non poco nelle casse bianconere. In questi giorni si sta facendo largo l'idea di un addio consensuale che arrivi in anticipo di due anni rispetto alla scadenza di contratto prevista nel 2021. A riportarlo è Il Corriere di Torino.