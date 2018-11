Juventus, tutti pazzi per Kean: cinque club di A sull'attaccante

Tutti pazzi per Moise Kean. L'attaccante bianconero, approdato addirittura alla Nazionale maggiore, è corteggiato da numerosi club di Serie A. Secondo quanto raccolto da Tuttojuve.com, sarebbero cinque le società che avrebbero già bussato alla porta della Vecchia Signora per avere il baby bomber a gennaio: Bologna, Empoli, Udinese, Parma e Frosinone. Ma attenzione, perché da qui all'apertura della sessione invernale del mercato la lista delle pretendenti potrebbe ulteriormente allungarsi. Paratici e Nedved stanno valutando insieme all'agente del giocatore Mino Raiola la soluzione migliore per la crescita di Kean.