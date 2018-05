Juventus, tutto ok per Darmian: l'esterno arriva per 12 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Morata e Higuain. La Gazzetta dello Sport analizza il mercato della Juventus sottolineando come ormai per Darmian i giochi siano fatti: il laterale del Manchester United - si legge - tornerà a Torino sponda-Juve per circa 12 milioni. Per Mattia Perin, invece, c'è da attendere ancora un po': la Juve è ferma sull’idea di non voler spendere più di 10 milioni; il Genoa potrebbe anche considerare quel prezzo ma col desideratissimo allegato-Sturaro. Il problema è che la Juventus - per il centrocampista - ha ricevuto due offerte fra i 15 e i 20 milioni da Betis e Villarreal, quindi non può valutarlo meno di dieci. La sensazione è che - se non ci sarà un altro caso-Pellegri - Perin sarà juventino, anche se ci vorranno ancora giorni per l'intesa.