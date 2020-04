Juventus, tutto su Icardi per il dopo Higuain: Pjanic e Alex Sandro nell'affare

vedi letture

Con Higuain sempre più lontano dalla Juventus, i bianconeri sono tornati a pensare con insistenza a Mauro Icardi che difficilmente resterà a Parigi dopo il termine della stagione. Nel cuore di Maurito e della signora Nara infatti c'è solo l'Italia e soprattutto la Vecchia Signora, con cui flirtano ormai dal lontano 2016. Leonardo potrebbe riscattarlo per 70 milioni e poi sedersi a un tavolo con Paratici e Nedved per trovare una soluzione che vada bene a tutti. Sì perché è impensabile che Icardi torni all'Inter per poi trattare con la Juve e dunque l'intercessione dei parigini sarà decisamente necessaria. Al club di Al Khelaifi piace da tempo Miralem Pjanic, che potrebbe entrare in un super scambio insieme a un esterno, con Alex Sandro tra i preferiti presi in considerazione dall'ex dirigente e allenatore del Milan. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.