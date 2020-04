Juventus U23, Muratore e Touré pronti per il doppio salto. Tante offerte per Mavididi

Simone Muratore e Idrissa Touré sulle orme di Hans Nicolussi Caviglia. Sono loro i giovani della Juventus Under 23 più maturi per ambire al salto di categoria, forse anche doppio. Entrambi, dopo una stagione e mezza in Seconda Squadra, hanno bruciato le tappe e hanno mercato. Il primo, che piace tanto anche a Sarri, ha diversi estimatori in Serie A e B, per il secondo si muovono anche dall’estero.

Un po’ come per Stefphy Mavididi, che ha fatto benissimo al Digione fino alla sospensione della stagione e per il quale scatterebbe un obbligo di riscatto se il club francese concludesse il campionato nelle prime dieci posizioni. Un altro elemento nettamente cresciuto nell’ultimo biennio è Luca Coccolo: ha giocato sia da centrale che da terzino sinistro e ora appare così maturo da attirare l’attenzione di qualche società attenta ai giovani di prospettiva.

Anche Manolo Portanova e Luca Zanimacchia sono nella lista dei preferiti di diversi direttori sportivi di A e B e si è già guadagnato qualche chiamata in prima squadra al di Marco Olivieri, decisamente un altro giocatore dopo una prima stagione di ambientamento tra i grandi. Di prospettiva, anche per le particolari caratteristiche, Daouda Peeters.

Ma i riflettori di numerose società sono puntati anche su due Primavera già in pianta stabile in Seconda Squadra: Nicolò Fagioli e Radu Dragusin hanno le carte in regola per andare lontano, ma su questo fronte il club ha provveduto in tempi non sospetti a blindare entrambi affinché possano completare il naturale percorso di crescita in bianconero.