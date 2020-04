Juventus U23, ora Erasmo Mulè è uno dei difensore di maggiore prospettiva

La scorsa estate Erasmo Mulè ha capito: il treno Juve è quello che passa una sola volta nella vita. E così, dopo aver conquistato la promozione in cadetteria vincendo la finale play off di Serie C con la maglia del Trapani, ha sposato con grande entusiasmo il progetto Under 23, ancora in terza serie. Il difensore ha risposto bene alle chiamate di Pecchia e dopo un primo periodo di ambientamento, favorito da qualche infortunio nel reparto, ha giocato con una certa continuità. E proprio in termini di “continuità” il classe 1999 originario di Alcamo ha dato le dimostrazioni maggiori nel corso dell’anno, crescendo partita dopo partita.

Attento sull’uomo, abile nella gestione della palla e dalla buona fisicità: Mulè sembra aver compiuto quel definitivo salto di qualità che ero atteso da tempo. Tanti club importanti seguono da tempi non sospetti, già con frequenza dalla stagione 2017/18 quando balzò fino a dicembre (con la regia del Parma) dalla Primavera del Trapani alla Racanatese in Serie D, tra i grandi. L’esperimento non funzionò a pieno, le tante esperienze maturate da quel momento lo hanno formato abbastanza. E adesso Erasmo è uno dei difensori di maggiore prospettiva della Juventus Under 23.