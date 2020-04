Juventus U23, piace Borrelli del Pescara. L'attaccante ha richieste dall'estero

Anche la Juve monitora Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 del Pescara. Nella sua prima stagione in Serie B, il giovane si è messo in mostra nel corso delle sedici gare giocate (nove da titolare) e ha confermato i buoni progressi in Nazionale Under 20. I rapporti tra i due club sono più che buoni, in bianconero potrebbe completare il percorso di maturazione in Under 23. Su Borrelli si muovono anche dall’estero, dall’Inghilterra e dalla Germania. Anche se lui preferirebbe restare in Italia. La Juve c’è.