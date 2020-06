Juventus U23, settimana di avvicinamento alla finale di Coppa Italia di Serie C

vedi letture

Meno sette giorni. Poi gli Under 23 della Juventus avranno l’opportunità di giocarsi il primo trofeo della storia della Seconda Squadra bianconera, al secondo anno di vita del progetto. L’obiettivo è giungere al match di sabato prossimo con la migliore condizione: i ragazzi di mister Fabio Pecchia hanno dato segnali positivi negli ultimi dieci giorni di lavoro e si affacciano con i presupposti migliori alla settimana decisiva. La Ternana è un’avversaria esperta, i bianconeri punteranno sull’entusiasmo dei giovani che vogliono assolutamente dimostrare il loro valore in proiezione futura. Il match si giocherà al Dino Manuzzi di Cesena (ore 20.45) che in questa stagione ha già portato fortuna al club bianconero nella finale di Supercopppa tra Juventus Women e Fiorentina. Possibile un ritorno alle origini per quei giocatori aggregati alla prima squadra nelle ultime settimane, da Muratore a Zanimacchina, per finire a Vrioni e Olivieri: dopo la delusione in Coppa Italia con il Napoli, la voglia di rivalsa può diventare un elemento determinante nella finale di Coppa Italia di Serie C.