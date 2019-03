Juventus-Udinese 1-0, Kean sblocca la gara allo Stadium

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sblocca il match all'Allianz Stadium, Juventus in vantaggio con Moise Kean. Alex Sandro ruba un bel pallone, si invola sulla fascia e crossa al centro. Kean si allunga e tocca quando basta per battere Musso. Primo gol in campionato per l'attaccante della Juventus.