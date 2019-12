Juventus-Udinese, i voti ai tecnici: Sarri, il tridente funziona. Male Gotti

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus torna alla vittoria in campionato dopo la sconfitta subita con la Lazio. Un netto 3-1 contro l'Udinese, maturato grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo ed alla rete di Bonucci. Nel finale il gol della bandiera di Pussetto.

MAURIZIO SARRI 7 - Perde Szczesny poco prima della gara, ma non deve preoccuparsi perché come secondo portiere la Juventus ha un certo Buffon. Sceglie il tridente delle meraviglie composto da Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala dal primo minuto, con Rabiot e Matuidi in mediana ed il recuperato Bentancur in cabina di regia. La scelta di schierare il tridente pesante funziona, la Juventus chiude la partita nei primi 45 minuti. Dybala e Higuain inventano, Cristiano Ronaldo finalizza. Due reti per l'ex Real Madrid, mentre il terzo sigillo porta la firma di Bonucci, abile a sfruttare la sponda di Demiral. A tal proposito, l'ex Sassuolo disputa una partita sontuosa: con il fisico ferma Okaka, con la velocità Lasagna. Pericoloso anche sulle palle inattiva, una scelta perfetta in difesa.

Le pagelle della Juventus

LUCA GOTTI 5 - L'Udinese scende in campo e fin dai primi minuti di gioco è costretta a rincorrere la Juventus, che con i suoi uomini migliori fa girare benissimo il pallone. Ronaldo segna due volte, i friulani accusano il colpo e non riescono più a reagire. Nel finale del primo tempo, con la testa forse già nello spogliatoio, arriva anche il colpo del ko. Nella ripresa il tecnico dell'Udinese prova a cambiare le carte in tavola togliendo due punti di riferimento: fuori Okaka e De Paul (prestazione negativa per entrambi), dentro Pussetto e Walace per cercare di colpire in velocità. Una mossa che funziona in parte, perché l'Udinese riesce a presentarsi dalle parti di Buffon con maggior regolarità, senza tuttavia impensierire l'estremo difensore della Juventus. Solo in pieno recupero arriva il gol di Pussetto. Una rete che arriva decisamente troppo tardi.

Le pagelle dell'Udinese