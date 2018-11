Juventus, ultime di formazioni: col Milan Benatia e non Bonucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arriva una notizia abbastanza clamorosa sul piano delle formazioni di Milan-Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri dovrebbe far giocare Mehdi Benatia e non Leonardo Bonucci. Una notizia che potrebbe essere correlata al passato rossonero del numero 19 della Juventus. Scelta comunque interessante, visto che Benatia è accostato in chiave mercato proprio alla formazione meneghina.