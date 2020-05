Juventus, un anno fa il divorzio ufficiale con Massimiliano Allegri

Un anno fa la nota del club: Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus. Un esonero più che una separazione consensuale, tecnicamente, un anno prima del naturale esaurimento del contratto che il tecnico livornese ha ancora in essere con il club bianconero. La decisione arrivò dopo un lungo confronto con i dirigenti e alcune visioni discordanti sulla programmazione futura. Sarà successivamente il presidente Andrea Agnelli a spiegare come sia stato “difficile capire tutti insieme che questo era il momento di chiudere uno dei più straordinari cicli della storia della Juventus”. La maggiore carica d’affetto dei tifosi bianconeri per Allegri, accolto con estrema diffidenza nel 2014, arrivò proprio nel momento dei saluti, come spesso succede con i personaggi più passionali. Il tecnico livornese quest’anno ha ricaricato per bene le batterie ed è pronto per tornare in sella. Il suo nuovo trasferimento potrebbe incidere indirettamente sul mercato della Juve: gente come Pjanic e De Sciglio, giusto per citarne due, potrebbero finire nella lista di Max per la campagna acquisti del suo nuovo club.