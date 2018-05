Juventus, un avversario in meno per Martial: si sfila il Bayern

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla Germania arrivano buone notizie per la Juventus in vista del prossimo mercato. Il Bayern Monaco, come rivela Sport Bild, si è infatti sfilata dalla corsa di Anthony Martial, attaccante classe '95 in uscita dal Manchester United. Il club bavarese infatti ha fatto sapere di non essere interessato al francese su cui però resta folta la concorrenza. Oltre ai bianconeri infatti su Martial ci sono anche Barcellona, Chelsea, Tottenham e Atletico Madrid.