Juventus, un centravanti a prescindere dal prossimo modulo: Zapata e Jimenez nomi caldi

vedi letture

Quello andato in scena ieri in casa Juventus, spiega il Corriere dello Sport, è il quarto summit di mercato in pochi giorni. Nell'incontro si è parlato di moduli e schemi, col 4-3-3 e il 3-4-1-2 che restano entrambi in corsa con pari dignità. Una volta deciso questo, si penserà al mercato.

Cosa serve a Pirlo? Per il quotidiano, un esterno sinistro, due centrocampisti e un attaccante, forse anche due. E proprio sul prossimo centravanti si stanno concentrando le attenzioni di questi giorni, con i nomi di Duvan Zapata e Raul Jimenez sempre in cima alla lista dei desideri.