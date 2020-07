Juventus, un dominio senza paragoni: oggi 3000 giorni da campioni d'Italia per i bianconeri

vedi letture

Nono scudetto consecutivo in arrivo per la Juventus, che stasera potrebbe vincerlo battendo l'Udinese. In un giorno molto particolare: oggi infatti i bianconeri festeggiano i 3000 giorni da campioni d'Italia. Dal 6 maggio 2012, data del primo scudetto vinto da Antonio Conte, come noto, nessun'altra squadra in Italia è riuscita a intaccare il dominio della Vecchia Signora. Che, salvo clamorose sorprese, continua ad aumentare questo particolare conteggio.