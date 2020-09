Juventus, un gol per il rilancio: Pjaca cerca squadra, c'è il Crotone

Un gol per provarci ancora. Nella giornata di ieri, l'amichevole in famiglia della Juventus è stata decisa da una rete di Marko Pjaca. L'attaccante croato vuole mettersi alle spalle tutti problemi fisici che gli hanno impedito di emergere dopo che la Juventus aveva investito 23 milioni per prelevarlo dalla Dinamo Zagabria. Su di lui aveva messo gli occhi il Benevento, adesso è il Crotone a fare sul serio, a patto che la Juventus contribuisca per coprire il pesante ingaggio da tre milioni.