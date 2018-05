Juventus, un investimento sulla fascia: sfida Digne-Bellerin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due nomi per la fascia difensiva della Juventus: è sfida franco-ispanica, secondo quanto riferito da Tuttosport. Il favorito, al momento, è Lucas Digne, che prenderebbe il posto di Alex Sandro in caso di partenza del brasiliano, assieme ovviamente a Leonardo Spinazzola, di rientro dall'Atalanta. In caso di permanenza del brasiliano, invece, l'investimento avverrebbe a destra, con Hector Bellerin nel mirino. Al netto, ovviamente, della trattativa per Matteo Darmian.