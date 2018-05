Juventus, un leasing per convincere il Chelsea a cedere Morata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus continua a lavorare sotto traccia per arrivare ad Alvaro Morata. Marotta e Paratici vorrebbero strappare condizioni simili a quelle che hanno portato Juan Cuadrado a Vinovo, venendo incontro anche alle esigenze del Chelsea che solo un anno fa ha pagato lo spagnolo circa 75 milioni di euro. A Torino pensano di mettere in pratica una sorta di leasing con prezzo prefissato intorno ai 50 milioni di euro con pagamenti rateizzati. Non sarà semplice scendere a patti con i Blues ma la determinazione dell'attaccante di tornare a vestire la maglia della Vecchia Signora è un'arma in più che i dirigenti juventini potranno giocarsi in sede di trattativa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.