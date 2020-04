Juventus, un rimpianto di nome Emre Can. Ma per il club plusvalenza da 12,4 milioni

Un rimpianto che però ha garantito alla Juventus di incassare una cifra impensabile post Coronavirus. Stiamo parlando dell'addio di Emre Can a gennaio, col tedesco che ha firmato per il Borussia Dortmund, club che ha anticipato i tempi riscattando il giocatore per 25 milioni di euro poco dopo averlo rilevato in prestito. Una cessione che ha generato 12,4 milioni di plusvalenza e che lascia l'amaro in bocca solo per la qualità che il centrocampista è tornato a mostrare in Bundesliga. Ma dopo tutto l'esperienza bianconera lo aveva immusonito e il rilancio sarebbe potuto avvenire solo lontano da Torino. Così è stato, con buona pace di tutti anche se con un pizzico di dispiacere. A riportarlo è Tuttosport.