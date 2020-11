Juventus, una frase di troppo è costata il rosso a Morata: Pirlo perde l'attaccante per il derby

Oltre al danno, la beffa. La Juventus non riesce a vincere senza Cristiano Ronaldo e ieri al "Vigorito" non è riuscita ad andare oltre l'1-1 contro un ottimo Benevento. Nel finale concitato poi il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso per Alvaro Morata reo di avergli rivolto probabilmente una parola di troppo. L'attaccante spagnolo, prova a ricostruire Tuttosport, protestava per la mancata assegnazione di un rigore rivolgendo a Pasqua la frase "Quello era un rigore imbarazzante". Parole che sono costate l'espulsione a tempo scaduto e costeranno la squalifica del numero 9 bianconero nel derby.