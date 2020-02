vedi letture

Juventus, una sconfitta apre scenari inimmaginabili. Sarri all'ultima spiaggia?

Il Messaggero fa il punto sulla panchina di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus che non sta convincendo in questa stagione. Un'eventuale sconfitta contro l'Inter sarebbe la seconda consecutiva e, nella settimana più importante (almeno fino a qui) dell'annata imporrebbe alcune profonde riflessioni a livello societario, aprendo scenari inimmaginabili fino a qualche mese fa. L'Inter può essere il suo capolinea, perché Sarri non può più permettersi passi falsi, il modo per ripartire sarebbe una netta reazione nel derby d'Italia.