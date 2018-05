Juventus, Valverde snobba Pablo Moreno: "Non l'ho seguito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha commentato così in conferenza stampa i rumors sul possibile addio di Pablo Moreno, giovanissimo attaccante della Masia vicino al passaggio alla Juventus: "Non ho seguito la traiettoria di Pablo Moreno. Preferisco pensare a calciatori che hanno l'età giusta per poterci dare una mano".