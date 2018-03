Juventus, valzer dei terzini: Gayà-United avvicina Darmian

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mecato della Juventus. Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah restano in scadenza, per Alex Sandro si profila un'asta internazionale e d'estate tornerà Leonardo Spinazzola dall'Atalanta. Uno dei maggiori indiziati per il futuro resta Matteo Darmian del Manchester United, con i Red Devils che dovrebbero prendere Josè Gayà dal Valencia proprio per sostituirlo. Altri nomi: Thomas Meunier del PSG, Hector Bellerin dell'Arsenal, Jonas Hector del Colonia e Wendell del Bayer Leverkusen.