Juventus-Venezia, i convocati di Nicola: out Basic, Mazzocchi e Correia, il motivo
Daniele Najjar
Sono 27 i giocatori convocati dal tecnico del Venezia, Davide Nicola, per la sfida contro la Juventus, valida per la 12^ giornata di Serie A in programma domani alle ore 12:30. Si ferma all'ultimo Toma Basic per un affaticamento. Out anche Pasquale Mazzocchi, così come Thierry Correia: per entrambi c'è da gestire un leggero risentimento al flessore che li terrà fuori almeno per questa sfida. Ancora out Adorante, che ormai è recuperato ma deve pazientare. Fuori anche i lungodegenti Sverko e Franjic.
I convocati del Venezia per la sfida alla Juventus:
Portieri: Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.
Difensori: Armel Bella Kotchap, Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Juan Jesus, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
Centrocampisti: Lorenzo Berardi, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Alfred Duncan, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Kike Pérez, Simon Sohm.
Attaccanti: Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.