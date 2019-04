Juventus, verso l'Inter: Allegri sceglie i titolari. CR7 con Bernardeschi

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

Sceglierà i migliori Massimiliano Allegri, pur avendo già in tasca lo Scudetto. Per affrontare l’Inter, a San Siro, nessun turnover. Anzi. Potrebbe essere una prima base di partenza per sviluppare la formazione del futuro.

PROBABILE FORMAZIONE JUVE: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Emre Can, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Bernardeschi.