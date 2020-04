Juventus, via al cambio di strategia: taglio ai prestiti in vista dell'estate

vedi letture

La Juventus nel corso della prossima estate porterà i 26 prestiti attuali, a 10 in totale nella prossima stagione. Nella stagione 2014-2015, i giocatori prestati erano addirittura 65, ma con l'avvento della squadra B in Lega Pro, tanti dei giocatori provenienti dalla Primavera e non ancora pronti per la Serie A, sono stati dirottati lì. Le regole del prossimo futuro porteranno i prestiti degli Over22 al massimo a 8 per squadra ed è per questo che la Vecchia Signora sta già facendo le proprie valutazioni. Per Kulusevski il discorso è ovviamente già superato, visto che farà parte della squadra per il prossimo anno. Ancora da decifrare invece quello di Romero e Pellegrini, che però, anche in caso di nuovo prestito, resteranno di proprietà della Juve. Poi ci sono tanti giocatori di fascia inferiore, come Nicolussi, che sta giocando con continuità a Perugia con Paratici pronto a concedergli altro tempo in giro per completarsi, visto che si tratta di un centrocampista nato nel 2000. Un occhio di riguardo verrà posto su Mavididi, che al Digione pare abbia trovato la propria dimensione. Tra i progetti invece potrebbe rientrare Leandro Fernandes, ora al Fortuna Sittard, oppure Lipari e Sava che a Empoli e Lecce giocano ancora in Primavera. Insomma in tanti sognano un giorno di poter vestire la maglia bianconera e la chance di provarci verrà data a tutti. Con le limitazioni del caso però, visto che il futuro non è fatto per i prestiti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.