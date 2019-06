© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sui terzini della Juventus. Joao Cancelo è in partenza, tra i sostituti cresce l'idea Kieran Trippier, ventottenne del Tottenham, ma ci sono anche altre ipotesi. Da Cristiano Piccini del Valencia a Elseid Hysaj del Napoli passando da Nelson Semedo del Barcellona. Nessun riscontro invece sull'interesse bianconero per Danilo del Manchester City.