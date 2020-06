Juventus, vincere o aprire la crisi: Sarri deve battere il Bologna per non rischiare

Vincere a Bologna per evitare la crisi del post Covid e scacciare i fantasmi apparsi dopo la finale di Coppa Italia. E' questo il compito, tutt'altro che facile, della Juventus di Sarri. Con i tre punti, i bianconeri tornerebbero a +4 rispetto alla Lazio in vista del tour de force in Serie A. Ma gli emiliani sono squadra organizzatissima e affamata e la Juve ha dimostrato di attraversare uno di quei momenti dove tutti possono metterla in difficoltà. Il tecnico juventino rilancerà Pjanic dopo aver chiesto ai suoi di "non farsi influenzare da niente". Le risposte le darà il campo, con Antonio Conte e Simone Inzaghi che sperano in una crisi senza fine. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.