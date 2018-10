Juventus, vittoria 2-1 in amichevole con il Chieri: gol di CR7

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si continua a lavorare al Training Center Continassa, a ranghi quasi completi. Oggi infatti si sono aggregati al gruppo anche Pjanic, Alex Sandro e Matuidi.

La ripresa del campionato è alle porte: sabato alle 18 a Torino è in programma Juventus-Genoa: la preparazione quindi si intensifica, ed ecco perché nel menu di giornata (eccezion fatta per i giocatori impegnati in lavoro atletico) c’era una sgambata amichevole contro il Chieri, formazione che milita nel Campionato di Serie D. Per la cronaca, la partita è terminata 2-1 per i bianconeri, che sono andati in gol con Cristiano Ronaldo e Nicolussi Caviglia.