Juventus, Vlahovic colpito dai cori dello Stadium dopo l'errore su rigore: iniiezione di fiducia

vedi letture

Il momento non è facile. Dusan Vlahovic vorrebbe ripagare la fiducia in lui riposta dalla Juventus ma non riesce a tradurre in gol la sua rabbia agonistica. Adesso ci si è messa anche un pizzico di sfortuna, come nell'occasione del rigore battuto contro la Sampdoria che ha colpito strozzandogli in gola la gioia della rete.

Vlahovic però a fine partita era più sereno di altre volte, questo grazie agli stessi tifosi juventini, che dopo l'errore dal dischetto lo hanno acclamato con un semplice coro: "Dusan, Dusan!". Un urlo dello stadium che ha colpito il serbo, che ha percepito la fiducia del popolo bianconero nonostante i tanti errori dell'ultimo periodo. Verso il Friburgo ha dunque fatto il pieno di energie e ora non vede l'ora di tornare in campo per provare a regalare i quarti ai propri tifosi. A riportarlo è Tuttosport.