Juventus, Wesley non può essere tesserato. Sarà girato ad un club amico

GazzettaTv fa il punto sull'acquisto di Wesley, nuovo terzino destro della Juventus, il quale però non potrà vestire a breve la maglia bianconera. Il brasiliano, infatti, non è dotato di passaporto europeo e per il momento non potrà essere tesserato dalla società torinese, pronta però scommetterci per per il futuro. Possibile che il giocatore venga dunque tesserato da un club amico in Italia, con la Juventus che lo terrà comunque sotto controllo a distanza.