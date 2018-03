Juventus, Wilshere altro parametro zero nel mirino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa di capire quale sarà la decisione di Emre Can in merito al suo futuro, con la Juventus da tempo sulle sue tracce, emerge un nuovo profilo di calciatore per la mediana bianconera. Si tratta, secondo Tuttosport, di Jack Wilshere dell'Arsenal. Come Can è il Nazionale inglese è in scadenza di contratto con il proprio club d'appartenenza e la Juve sta monitorando attentamente la situazione, assieme al Milan.