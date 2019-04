Juventus Women, basta il pari con il Milan: sarà finale di Coppa Italia

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus Women conquista l’accesso alla finalissima di Coppa Italia che si giocherà il 27 aprile allo Stadio Tardini di Parma. Dopo il successo per 2-1 in trasferta nella gara d’andata, alle bianconere di coach Rita Guarino basta il pareggio per 1-1 a Vinovo con il Milan di Carolina Morace. Le reti tutte nella ripresa: vantaggio della juventina Glionna al 59’, risponde Gliugliano su calcio di punizione dal limite al 82’. L’altra finalista verrà fuori dal match tra Fiorentina e Roma, in campo dalle 15.