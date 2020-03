Juventus Women, dieci in isolamento: l'incubo dell'Algarve Cup prosegue

Svegliatemi da questo incubo, avrebbe tutto il diritto di dire una delle ragazze della Juventus Women che hanno preso parte all’ultima spedizione azzurra in Portogallo. Perché dopo aver dovuto rinunciare alla finalissima dell’Algarve Cup, e vissuto una vera e propria Odissea per il ritorno a casa, adesso si scopre che in quella trasferta c’era anche un soggetto affetto da Covid-19.

Così per Laura Giuliani, Sara Gama, Cecilia Salvai, Lisa Boattin, Valentina Cernoia, Yaya Galli, Arianna Caruso, Martina Rosucci, Cristiana Girelli e Barbara Bonansea scatta per precauzione un periodo di isolamento volontario. Nessuna di loro presenta sintomi, verosimilmente la prossima settimana – come avvenuto per i colleghi uomini nelle ultime ore – saranno sottoposte al tampone.

Il club, per motivi di privacy, non darà alcun aggiornamento sugli esami ma comunicherà solo eventuali positività. La speranza di tutti, ovviamente, è che i riscontri possano essere tutti negativi e che il brutto sogno portoghese possa ben presto concludersi definitivamente. Le attività a Vinovo per il gruppo di coach Rita Guarino sarebbero dovute riprendere il 30 marzo, adesso è facilmente prevedibile un ulteriore slittamento.