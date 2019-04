Juventus Women, la storia è bianconera: secondo Scudetto consecutivo

Fonte: inviato a Torino

Vincere è una cosa straordinaria. L’unica cosa che conta, in casa Juve. E le Women - lo confermano anche quest’anno - incarnano perfettamente la filosofia del club. Il secondo Scudetto consecutivo ha un sapore diverso rispetto al primo. E’ più maturo, consapevole. D’impatto: perché costruito partita dopo partita e conquistato al rush finale, di fronte alla concorrenza agguerrita di Milan e Fiorentina.

La scorsa stagione, nella prima storica della formazione bianconera in Serie A, erano stati necessari i calci di rigore a conclusione di uno spareggio con il Brescia (poi scomparso) che aveva appaiato le juventine al termine della regular season. Questa volta, invece, i giochi si chiudono all’ultima giornata di un campionato dal livello decisamente più alto. L’equilibrio ne ha fatto da padrona per tutto l’anno, alle juventine il merito di aver saputo gestire l’inizio di stagione non brillante ed esser venute fuori sulla lunga distanza.

Come un pugile consapevole dei propri mezzi, fuori tempo al suono della prima campanella e bravo a rialzarsi dopo i primi colpi subiti. Monumentale, anche quest’anno, il lavoro di coach Rita Guarino, confermata anche per la prossima stagione dal direttore generale Stefano Braghin. Quest’ultimo, tra qualche giorno, sarà già al lavoro per la nuova stagione, come buona politica di programmazione della società vuole. Prima, però, c’è da puntare all’ultimo trofeo in palio in questa stagione: domenica prossima, allo Stadio Tardini di Parma, nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, per mettere la ciliegina sulla torna di un’annata incredibile.