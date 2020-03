Juventus Women, una playlist musicale al giorno per questi giorni di isolamento

Da un paio di giorni le Juventus Women consigliano le loro playlist musicali da ascoltare questi giorni di isolamento, per via dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Dopo i consigli di Vanessa Panzeri, ieri è stata Doris Bacic a dare le sue indicazioni sul canale Twitter del club. Da cosa ascoltare al mattino, o durante gli allenamenti: c’è un pezzo per ogni situazione. Un modo come un altro per allietare la quotidianità dei tifosi, che hanno anche partecipato numerosi alla raccolta fondi lanciata dai bianconeri per sostenere gli ospedali di Torino e del Piemonte.