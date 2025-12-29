Juventus, Yildiz come l'idolo Del Piero? In una statistica potrebbe presto superarlo

Kenan Yildiz raggiunge Alex Del Piero e ora ha anche il tempo per superarlo. Il confronto, scrive il Corriere dello Sport, riguarda il numero di gol realizzati prima di compiere 21 anni: l’ex capitano juventino si era fermato a quota 15, cifra che il talento turco ha appena eguagliato grazie alla rete contro il Pisa, firmata a 20 anni e 238 giorni.

Adesso però Yildiz ha davanti a sé ancora oltre quattro mesi per migliorare il proprio bottino e scalare ulteriormente la classifica dei più giovani marcatori di sempre in bianconero. Un percorso che è già stato arricchito da primati significativi, come il primo gol in Champions League segnato nel settembre 2024: a 19 anni e 136 giorni è diventato il più giovane di sempre nella storia della Juventus, con una conclusione a giro sotto l’incrocio che ha ricordato da vicino lo stile del suo idolo.

C’è poi un altro dato che racconta la crescita di Yildiz: con il gol al Napoli a inizio dicembre, è diventato l’unico calciatore under 21 capace di segnare cinque volte nelle prime quindici giornate di campionato, traguardo raggiunto addirittura in sole quattordici presenze. Numeri che legittimano il paragone, pur in un contesto tecnico diverso rispetto all’era di Del Piero. Oggi il calcio è cambiato, anche dal punto di vista economico, e Yildiz è al centro delle strategie future del club, con una trattativa in corso per prolungare il contratto oltre il 2029.