Juventus, Zaniolo l'osservato speciale stasera: tre i motivi per cui Paratici lo vuole

Tra gli osservati speciali stasera in Juventus-Roma ci sarà Nicolò Zaniolo, che giocherà titolare nella speranza di esserlo anche contro il Siviglia. Come riportato da Tuttosport, Fabio Paratici ha già deciso di volerlo in bianconero nella prossima stagione. I motivi sono molteplici. In primis quello tecnico, a Sarri serve un centrocampista abile negli inserimenti e con fiuto del gol: Zaniolo da solo ha segnato il doppio delle reti di Ramsey, capocannoniere dei centrocampisti bianconeri, 8 contro 4. L’altro aspetto è quello economico: il nazionale azzurro guadagna poco rispetto agli attuali parametri juventini. Con il rinnovo a step presto dovrebbe arrivare a 3 milioni di euro l’anno, cifra che a Torino guadagna Rugani. E poi Zaniolo è giovane, quindi acquistarlo garantirebbe la possibilità di mettere a posto il centrocampo per i prossimi 15 anni. La Roma, dal canto suo, non vorrebbe cederlo, preferendo fare cassa con altri esuberi.