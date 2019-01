K. Ancelotti: "Rapporto tra mio padre e ADL non dipende dalle cessioni"

A Radio Marte, nella trasmissione 'Si gonfia la rete', è intervenuta Katia Ancelotti, figlia del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti. "Ci alziamo il più delle volte col sorriso a Napoli. Questa - ha detto - è una piazza che dà emozioni sempre e ogni partita è carica di enfasi e di un entusiasmo particolare. In questo momento della sua vita, Napoli è stata una scelta coerente, sentita e fortemente voluta perché dopo tante esperienze in squadre come Real Madrid e Bayern Monaco in cui vincere è scontato, vincere a Napoli significherebbe fare l’impresa. Che poi il Napoli sul campo è una squadra fortissima arrivata sempre ad un soffio dal traguardo più importante e sì, Napoli è stata una scelta di cuore. Vincere la Champions a Milano è stata una bella emozione, ma anche vincere lo scudetto è stato bello, a Napoli ripartirei dalla vittoria dello scudetto".

Contro il Milan sarà un ritorno al passato. “Giocare contro il Milan sarà un’emozione ancora più forte, sarà la prima volta che papà torna da avversario a San Siro e per tutti noi sarà una giornata speciale".

Sogno scudetto? “Napoli non era ben posizionato dalla critica ad inizio stagione, era quinto alla griglia di partenza, ma poi i stanno dicendo che non è così. I conti si fanno sempre alla fine per cui aspettiamo la fine della stagione per tirare le somme".

Qual è il tuo rapporto con tuo padre? "Carlo Ancelotti lo vivo anche come padre e uomo fuori dal campo e, con tutto il rispetto per i francesi e i tedeschi, ma Napoli e i napoletani danno un calore particolare e questa energia poi si trasmette sul campo".

E il rapporto tra tuo padre e il presidente? “Mio padre con De Laurentiis ha un ottimo rapporto, ma devo dire che anche con Berlusconi lo aveva perché si è sempre sentito molto rispettato. Se a gennaio dovesse andare via qualche calciatore, non cambierebbe il rapporto con De Laurentiis e non entro nel merito delle scelte perché non le conosco, ma credo che ogni decisione sia presa in accordo tra allenatore e presidente".

Adesso sei napoletana d'adozione. “Raramente mi sono ambientata così bene in una città come è accaduto a Napoli, sono napoletana d’adozione. La cucina poi è un punto di forza importante e il centro storico lo conosco come le mie tasche. Giro in motorino, è tutto facile qui a Napoli, ma essendo sposata con un napoletano sono stata agevolata".

Impressionata da qualche calciatore? “L’altra sera parlavo di Fabian Ruiz, devo ammettere che non lo conoscevo e me ne parlava mio fratello. Devo dire che è un giocatore strepitoso, mi ha stupito tantissimo, più degli altri, ma devo anche dire che Milik è tornato ad essere un grande attaccante".

Immagini la città di Napoli se dovesse arrivare qualche vittoria importante? "Ho visto qualche video di Napoli vincitore dello scudetto. Erano gli anni in cui papà giocava nel Milan per cui erano antagonisti, ma che belle immagini! Sono rimasta sconvolta però, dopo la vittoria del Napoli contro la Juve con gol di Koulibaly dello scorso anno e non oso immaginare cosa potrebbe succedere nel caso di qualche successo importante. Non vedo l’ora che ciò accada”.