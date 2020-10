Kakà: "CR7 impressionante, Ibra pazzesco. Sono benedetti, come Lebron James o Tom Brady"

I grandi campioni di oggi, giudicati dall'occhio di un grandissimo di ieri, come Ricardo Kaka. Questo il suo pensiero su Cristiano Rolando - "Impressionante. Molti aspettano di capire quando comincerà a scendere di livello. Io dico: godiamocelo finché c’è. Lui e Messi sono fantastici. Cristiano ci mancherà quando smetterà e per gli amanti del calcio è bellissimo vederlo ancora in campo. Come Federer e Nadal, Messi e Cristiano sono campioni che sembrano non finire mai. - dice alla Gazzetta dello Sport - Ma è lo stesso per LeBron James nel basket o per Tom Brady nel football americano. Sono campioni benedetti, godiamoceli e non pensiamo a quando smetteranno. Ibra? Fa salire tutti di livello, è pazzesco per motivazioni oltre che per qualità. Aiuta tantissimo i più giovani, fa crescere il gruppo, insegna agli altri a mantenersi ad alti livelli e toglie pressione. Il campionato sarà lungo e duro, scommetto che lui farà la differenza fino alla fine".