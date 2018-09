Kakà: "Gattuso un fenomeno. Con la Roma vinto grazie ai cambi"

Fonte: Milannews.it

Ricardo Kakà, presente questa mattina a Milanello insieme al papà Bosco Leite e al fratello Digao, è stato intervistato ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole dell'ultimo Pallone d'Oro della storia rossonera.

Sul piacere nel rivederlo a Milanello: "E' un piacere anche per me. Ho camminato per i viali di Milanello ricordando i tantissimi bei momenti che ho vissuto qua. Poi ho assistito all'allenamento e c'è stato anche la 'gabbia'. Una bellissima giornata".

Sulla presenza di Leonardo e Maldini: "Rivedere loro e tutta la gente che lavora a Milanello, spendere la giornata in questo ambiente riporta delle emozioni e dei momenti belli vissuti qua".

Su cosa ha di speciale Milanello: "La struttura è bellissima e il fatto di stare lontano da Milano e dal caos, ti dà la possibilità di stare in mezzo alla pace e alla natura".

Sul Gattuso allenatore: "E' stato bellissimo vederlo allenare con i miei occhi per la prima volta. E' uguale come quando si allenava da giocatore a livello di energia e di motivazione. Ha passato tutto il tempo a motivare la squadra, stando addosso ai giocatori per chiedere il meglio, ma non è solo questo. Rino è molto bravo, è riuscito a studiare e a prepararsi bene e tutto ciò lo rende un fenomeno".

Sulla vittoria contro la Roma: "Bellissima vittoria. Nel primo tempo il Milan ha giocato bene, nel secondo tempo un po' meno, però alla fine con i cambi è riuscito a trovare le occasioni per vincere e alla fine è arrivato il premio dei tre punti. Questo dà una fiducia grandissima alla squadra per continuare in campionato, nonostante la partita in meno che da recuperare. Una vittoria importantissima, ora c'è la sosta e poi si riprende il campionato. Sempre forza Milan".