Kakà: "Pirlo allenatore: è divertente. Sembrava destinato alla gavetta, invece eccolo al top"

vedi letture

La figura di Andrea Pirlo allenatore è divertente per Ricardo Kakà. L'ex asso di Milan e Real Madrid ne ha parlato sulle colonne della Gazzetta dello Sport quest'oggi: "E’ divertente. Mi piace vedere i miei ex compagni così impegnati in grandi squadre. Sembrava destinato alla gavetta con le giovanili ma è già arrivato lì. Va bene. Andrea conosce il calcio. Sarà bello da seguire. Per Bonucci somiglia ad Allegri? Io non saprei dire che cosa sarà Andrea. Ha avuto la fortuna di lavorare con tanti e ha imparato da tanti. Ancelotti, Allegri, Conte. Alla fine credo che Pirlo sarà unico nel suo genere, anche da allenatore".